Первые корабли подойдут к пристани в Невской Дубровке в июле

Строить 90-метровой причал начнут в мае, а в конце апреля откроют сезон речной навигации.

Проект причала в Невской дубровке утвердили, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленинградской области 16 апреля. Строить 90-метровую пристань для лайнеров начнут в мае и хотят обеспечить возможность швартовки уже к июлю.

Пристань возведут на правом берегу Невы, но правительство и исполнитель уже договорились составить предпроект дублера на противоположной стороне реки. Ленобласть обещает запустить навигацию по рекам в конце апреля — к причалу крепости “Орешек” подойдет лайнер «Викинг Трувор».

Как сообщили в правительстве Ленобласти, власти региона инвестировали 1 млрд в развитие причалов. Часть из них уже готовы: в старой Ладоге, Свирьстрое и на Ореховом острове. В правительстве хотят воссоздать часть маршрута “Из варяг в греки”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Кронштадт пообещали превратить в “остров фортов”.