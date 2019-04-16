Первые корабли подойдут к пристани в Невской Дубровке в июле

Сезон навигации откроет лайнер
Сезон навигации откроет лайнер "Викинг Трувор", который подойдет к крепости "Орешек". Фото: http://lenobl.ru

Строить 90-метровой причал начнут в мае, а в конце апреля откроют сезон речной навигации.

Проект причала в Невской дубровке утвердили, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленинградской области 16 апреля. Строить 90-метровую пристань для лайнеров начнут в мае и хотят обеспечить возможность швартовки уже к июлю.

Пристань возведут на правом берегу Невы, но правительство и исполнитель уже договорились составить предпроект дублера на противоположной стороне реки. Ленобласть обещает запустить навигацию по рекам в конце апреля — к причалу крепости “Орешек” подойдет лайнер «Викинг Трувор».

Как сообщили в правительстве Ленобласти, власти региона инвестировали 1 млрд в развитие причалов. Часть из них уже готовы: в старой Ладоге, Свирьстрое и на Ореховом острове. В правительстве хотят воссоздать часть маршрута “Из варяг в греки”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Кронштадт пообещали превратить в “остров фортов”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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