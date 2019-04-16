Особняк Щеглова на Садовой продают за 128 миллионов рублей

Очередное историческое здание в Санкт-Петербурге уйдет из-под молотка. На продажу выставлен дом на Садовой улице — рядом с площадями Тургенева и Репина. Здание является объектом культурного наследия, его продают за 128 миллионов рублей.

Об этом сообщается на сайте Российского аукционного дома.

В стоимость входит здание площадью 764,2 кв.м, а также земельный участок в 373 кв.м. Ранее трехэтажное здание занимал коммерческий банк «Финансовый капитал».

Торги назначены в период с 5 апреля по 27 июля и будут проходить публично.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что два исторических здания на Миллионной улице выставят на торги. На торги хотят выставить служебный корпус Мраморного дворца, расположенный на Миллионной улице, 5 и дом, который относится к комплексу построек Запасного дворца и Конюшенного двора при дворце великого князя Михаила Николаевича на Миллионной улице,6.