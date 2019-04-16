На Петровской набережной каршеринговый автомобиль сбил девушку на переходе

Девушку забрали врачи Скорой помощи. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ ВК
Девушку забрали врачи Скорой помощи. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ ВК

У пострадавшей открытый перелом ноги.

Инцидент произошел поздно вечером 16 апреля около 22:15. По словам очевидцев, на Петровской набережной в Санкт-Петербурге неизвестный сбил девушку прямо на середине пешеходного перехода. По предварительной информации, наезд совершил каршеринговый автомобиль.

Специалисты Скорой медицинской помощи и сотрудники правоохранительных органов уже прибыли на место происшествия, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи возмущайся тем, что не заметить девушку было невозможно: на улице горят фонари, асфальт сухой и чистый, нет затруднения видимости. Другие пользователи осудили пострадавшую за то, что она не проявила должной внимательности при переходе дороги.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборгском районе КАМАЗ сдал задом в легковушку.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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