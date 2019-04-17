В Петербурге выпустят первый в России промышленный 3D принтер

На реализацию проекта потребуется более 200 млн рублей. Фото: АО «Лазерные системы»

На реализацию проекта потребуется более 200 млн рублей. Фото: АО «Лазерные системы»

Осуществлять производство будет компания АО «Лазерные системы».

Компания в течение трех лет разрабатывала промышленный 3D принтер, который станет первым в России сертифицированным устройством в своем роде.

В результате многолетних разработок, в Санкт-Петербурге запускается производство устройства, пишет «Коммерсантъ». На реализацию проекта потребуется более 200 миллионов рублей, привлеченных инвесторами.

Компания «Лазерные системы» будет поставлять принтер на российские предприятия, работающие в сфере авиа- и двигателестроения, также транспортного машиностроения и прочих отраслей. Поставки будут налажены после получения требуемых документов.

Представители компании рассказали, что их разработки опережают все традиционные способы производства.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президент России Владимир Путин поддержал строительство скоростной магистрали Москва — Петербург.