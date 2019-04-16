Путин поддержал строительство скоростной магистрали Москва — Петербург

Строительство дороги длиной 654,3 километра обсуждалось еще в 1991 году. Фото: Рixabay

Строительство дороги длиной 654,3 километра обсуждалось еще в 1991 году. Фото: Рixabay

Президент России Владимир Путин согласился вернуться к рассмотрению проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. За поддержкой проекта к президенту обратились врио губернатора Петербурга Александр Беглов и гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что благодаря строительству новой скоростной железной дороги время в пути между станциями Москва — Петербург сократится до двух часов.

Напомним, строительство объекта длиной 654,3 километра обсуждалось еще в 1991 году. Тогда стоимость строительства дороги оценили в 5 млрд долларов. В 2015 году проект оценили почти в триллион рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что РЖД хочет построить железнодорожное кольцо в Петербурге.