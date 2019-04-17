Как аборты повлияли на снижение рождаемости девочек

Причиной значительного снижения рождаемости детей женского пола стали селективные аборты. В некоторых странах семьям невыгодно воспитывать девочку.

Группа ученых выяснила, что в ряде стран, в том числе в Китае, Индии и Вьетнаме, рождаемость малышек кране низкая из-за того, что родители просто не хотят рожать девочек.

На сегодняшний день среднее по миру соотношение полов рождаемых детей составляет 1,068. На 100 девочек рождается 105-106 мальчиков.

Ученые подсчитали примерное количество нерожденных девочек и это число пугающе большое — 23,1 миллиона детей. Существенный вклад в эту сумму внес ряд стран: в Китае не родились 12 миллионов девочек, в Индии — 10,5 миллионов, во Вьетнаме — 254 тысячи малышек не увидели свет, пишет издание «Чердак».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые изобрели принципиально новый способ контрацепции — украшения.