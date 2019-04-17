Заочно арестован еще один из причастных к делу о теракте в петербургском метро

Санкцию на арест иностранного гражданина выдал Басманный суд Москвы. Он объявлен в международный розыск.

Еще одним фигурантом дела о взрыве в метро Петербурга стал житель Киргизии Исломбек Тургунов, сообщают “РИА. Новости”. Басманный суд Москвы накануне заочно выдал санкцию на его арест.

Его обвиняют в причастности к взрыву и объявили в международный розыск. Мера пресечения — заключение под стражу, пишет издание со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Напомним, взрыв, который позже признали терактом, произошел в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. В тот день в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций “Технологический институт” и “Сенная площадь” Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Взрыв унес жизнь 16 человек включая террориста-смертника. Пострадало несколько десятков. Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.

По делу о теракте сейчас проходят 11 человек. Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в суде отец погибшей девушки включил аудиозапись взрыва в петербургском метро.