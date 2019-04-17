Резкое торможение трамвая привело к госпитализации пассажиров

Полиция выясняет причины случившегося. Фото: https://pixabay.com
Полиция выясняет причины случившегося. Фото: https://pixabay.com

При дорожном происшествии пострадали две пассажирки в Красногвардейском районе Петербурга.

Инцидент произошел накануне. Водитель общественного транспорта резко затормозил, и пассажиры не успели быстро среагировать. Это привело к травмам и госпитализации, пишет “Петербургский дневник”.

Дорожное происшествие произошло на проспекте Косыгина. Как сообщали очевидцы события, при резком торможении состава травмы получили две женщины 29 и 27 лет. Пассажирки получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Помощь им оказывали медицинские работники Александровской больницы.

Полиция выясняет причины случившегося.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП на Рыбацком погиб мотоциклист.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
красногвардейский район происшествие трамвай
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