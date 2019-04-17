Пассажира, бросавшего монеты в двигатель, задержали в Китае

Странная традиция — на удачу кидать монеты в двигатель — заставила сотрудников авиакомпании Tianjin Airlines проявить бдительность.

Рейс авиакомпании, который должен был вылететь в 8.00 (3.00 мск) по местному времени из аэропорта города Хух-Хото в город Чифэн в автономном районе Внутренняя Монголия, задержали на два часа. Об этом сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на представителей авиакомпании.

В авиакомпании сообщают, что странные действия одного из пассажиров рейса заметили сотрудники службы безопасности. Полиция прибыла на место незамедлительно. Пассажир 66 лет бросал монеты в двигатель на удачу. Для удачи он посчитал хватит шести монет. Представители Tianjin Airlines приняли решение заменить борт, поэтому рейс задержали на два часа.

Похожий инцидент произошел летом 2018 года. Тогда рейс авиакомпании China Southern Airlines CZ380 из Шанхая в Гуанчжоу со 150 пассажирами на борту отложили также из-за того, что одна из пассажирок бросала монеты в двигатель. Подобные действия и суеверия пассажиров приводят к большим денежным потерям для авиакомпаний.

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