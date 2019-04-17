Экс-ректору Аграрного университета продлили арест до лета

Виктор Ефимов будет находиться под стражей в связи с незаконным хищением 36 миллионов рублей. Фото: https://pixabay.com

Виктор Ефимов будет находиться под стражей в связи с незаконным хищением 36 миллионов рублей. Фото: https://pixabay.com

Бывший ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета будет находиться под стражей до 13 июня.

Такой вердикт сегодня вынес Пушкинский районный суд Петербурга. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Виктор Ефимов будет находиться под стражей в связи с незаконным хищением 36 миллионов рублей.

Как предполагают следователи, находят на должности руководителя высшего учебного заведения Ефимов дал указание проректору подписать государственный контракт от на проведение научно-исследовательских работ в целях повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора с автономной некоммерческой организацией “Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций”. Он знал, что условия контракта не будут выполняться. В контракте фигурировала сумма — 36 млн рублей.

Однако с расчетного счета ВУЗа на счет АНО были перечислены денежные средства в полном объеме. Согласно материал следствия, экс-ректор похитил все деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Москве прошел митинг в поддержку бывшего ректора СПБГАУ.