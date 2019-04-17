В Ленобласти облегчат процедуру получения соцпомощи

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о сокращении перечня документов, необходимых для получения гражданами социальной поддержки.

Определен стандартный набор документов, который будет учитываться как комитетом соцзащиты населения, так и комитетом общего и профессионального образования.

По мнению правительства Ленобласти, такое решение позволит родителям избавиться от постоянного сбора справок для различных учреждений и видов помощи. Кроме того, для семей с детьми, которые уже получают пособия и компенсации, они не будут учитываться как доходы (в том числе пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и другие).

Отмечается, что документ вступит в силу 21 апреля 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербургские многодетные семьи получат ключи от квартир до конца года.