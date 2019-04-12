Петербургские многодетные семьи получат ключи от квартир до конца года

Беглов: необходимые средства для этого у города имеются. Фото: gov.spb.ru

Беглов: необходимые средства для этого у города имеются. Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обозначил сроки, в которые многодетные семьи будут обеспечены новыми квартирами. Он отметил, что те из них, кто значится в плане на 2017 год — получит ключи до конца 2019-го.

Сегодня, 12 апреля, в администрации Московского района Александр Беглов встретился с местными жителями. На встрече речь зашла о новом жилье для многодетных семей: тех, которые с 2017 года стоят в очереди, чтобы получить свои квартиры.

Врио губернатора заверил петербуржцев, что ждать осталось недолго — не позднее конца 2019 года они должны получить ключи.

По словам Беглова, город имеет необходимые средства для достижения этой цели. Осталось наладить контакт со строительными организациями, чтобы они завершили стройку домов качественно и в срок.

Я уверен, что многодетные семьи, которые стоят в плане 2017 года, получат жилье в течение этого года,

– подчеркнул он.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов поздравил горожан с Днем космонавтики и напомнил о вкладе Петербурга в эту отрасль.