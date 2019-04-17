Крестный ход изменит маршруты троллейбусов в воскресенье

Крестный ход. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Крестный ход. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Крестный ход в Петербурге ограничит автомобильное движение на некоторых улицах города и внесет изменение в маршруты общественного транспорта.

Так, в воскресенье, 21 апреля, с 10:15 до 11:00 закрывается троллейбусное движение по Исаакиевской площади.

Троллейбусы будут следовать:

№5: от к/ст «ул. Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., М. Морской ул., Гороховой ул. до к/ст «Адмиралтейский пр.» (обратно: по Адмиралтейскому пр., Невскому пр.)

№22: от к/ст «Хасанская ул.» по действующей трассе до Гороховой ул., далее по Гороховой ул. до к/ст «Адмиралтейский пр.» (обратно: по Адмиралтейскому пр., Невскому пр.)

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что коммунисты предложили РПЦ платить компенсации за крестный ход.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
крестный ход ограничение движения транспорт
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Крестный ход изменит маршруты троллейбусов в воскресенье
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