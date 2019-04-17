Человек видит кошмары левым полушарием

Ученые следили за мозговой активностью добровольцев. Фото: pixabay.com
Ученые следили за мозговой активностью добровольцев. Фото: pixabay.com

Открытие скандинавских ученых может помочь в лечении последствий психических расстройств.

За кошмары в мозге человека отвечает левое полушарие мозга, сообщает МедикФорум со ссылкой на исследование шведских, британских и финских ученых. Исследователи отслеживали активность мозга добровольцев, которых уговорили поспать у них в лаборатории, и оценивали, как мозг распознает эмоции.

Ученые считают, что кошмары начинают появляться, когда две области в разных полушариях мозга начинают действовать несбалансированно — а именно, когда левая половина берет верх. Открытие, возможно, поможет ученым найти способы лечения кошмаров у жертв посттравматического стресса.

На протяжении долгого времени ученые стараются приписать полушариям разные функции — но никаких точных данных о том, какая половина за что отвечает, пока что нет. Есть теории, согласно которым левое полушарие (а оно на самом деле чуть меньше правого) отвечает за логику языка и способность строить предложения, так как правое считывает в языке интонации и акцент.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ученые установили причину Пермского вымирания.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
кошмары медицина наука сон ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцу продлили арест за попытку украсть кружку из Starbucks
В Петербурге забытую в коляске девочку отправят в дом ребенка
В Приморском районе откроют спортивный комплекс для сдачи ГТО
Из реки Ждановка вытащили утопленника
Человек видит кошмары левым полушарием
Крестный ход изменит маршруты троллейбусов в воскресенье
Проданы все 35 074 билета на матч «Краснодар» — «Зенит»
В Гидрометцентре России рассказали, каким окажется лето