Человек видит кошмары левым полушарием

Открытие скандинавских ученых может помочь в лечении последствий психических расстройств.

За кошмары в мозге человека отвечает левое полушарие мозга, сообщает МедикФорум со ссылкой на исследование шведских, британских и финских ученых. Исследователи отслеживали активность мозга добровольцев, которых уговорили поспать у них в лаборатории, и оценивали, как мозг распознает эмоции.

Ученые считают, что кошмары начинают появляться, когда две области в разных полушариях мозга начинают действовать несбалансированно — а именно, когда левая половина берет верх. Открытие, возможно, поможет ученым найти способы лечения кошмаров у жертв посттравматического стресса.

На протяжении долгого времени ученые стараются приписать полушариям разные функции — но никаких точных данных о том, какая половина за что отвечает, пока что нет. Есть теории, согласно которым левое полушарие (а оно на самом деле чуть меньше правого) отвечает за логику языка и способность строить предложения, так как правое считывает в языке интонации и акцент.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ученые установили причину Пермского вымирания.