Названа причина массового Пермского вымирания: это не метеорит

За 60 тысяч лет на Земле исчезли 96% морских животных и три четверти позвоночных на суше.

Американские и китайские геологи назвали причину Пермского вымирания, которые произошло примерно 252 млн лет назад — в этот период исчезли 96% морских животных и три четверти позвоночных на суше. Причиной самого массового вымирания в истории Земли стали вулканы, сообщает Nature Communications.

Ученые нашли в древних отложениях того периода ртуть, которая попала в атмосферу при сгорании угля. Извержения шли на территории Сибирских траппов и длились тысячи лет — магма лезла из всех трещин в коре. Температура на Земле поднялась на 10 градусов. В результате извержений образовались “мертвые зоны” — участки, где почти не было кислорода.

До этого момента некоторые ученые считали, что причиной Пермской катастрофы может быть падение астероида, как в случае с мел-палеогеновым вымиранием, когда погибли динозавры. В период Перского вымирания, которое длилось около 60 тысяч лет, Земля потеряла, к примеру, трилобитов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ученые доказали пользу сыра.