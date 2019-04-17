В Петербурге вручат «юбилейную» премию имени Сергея Курехина

Престижную награду в области современного искусства — Премию имени Сергея Курехина вручат в Петербурге 21 апреля. Церемония награждения пройдет на сцене Каменоостровского театра БДТ.

В 2019 году вручение премии приурочат к 65-летию Сергея Курехина.

В Каменноостровском театре гостей мероприятия ожидает архитектурный мультимедийный перформанс на музыку композиторов-минималистов — Джона Кейджа, Мортона Фелдмана и Сергея Курехина, режиссировать который будет сын знаменитого петербургского музыканта-авангардиста Федор Курехин.

За день до награждения, 20 апреля, в Центре современного искусства имени Сергея Курехина откроется выставка проектов, вошедших в лонг-лист.

Отмечается, что основной целью премии является поддержка молодых перспективных художников и музыкантов, а также повышение статуса отечественного искусства на международной арене. Премия была учреждена в Санкт-Петербурге в 2009 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ретроспективу фестивалей «Арт-Стена» покажут в центре Курехина.