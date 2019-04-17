«Черная речка» закрыта из-за безсхоза

По причине обнаружения бесхозного предмета закрыта на вход и выход станция петербургского метрополитена «Черная речка». Станцию закрыли на проверку вечером 17 апреля с 20:56, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

На месте проводится проверка, поезда следуют без остановки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что заочно арестован еще один из причастных к делу о теракте в петербургском метро. Санкцию на арест иностранного гражданина выдал Басманный суд Москвы.

Он объявлен в международный розыск. Еще одним фигурантом дела о взрыве в метро Петербурга стал житель Киргизии Исломбек Тургунов.

Его обвиняют в причастности к взрыву и объявили в международный розыск. Мера пресечения — заключение под стражу.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
безсхоз ГУП "Петербургский метрополитен" черная речка
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