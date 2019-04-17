Студентка ВШЭ, выпрыгнувшая из горящего общежития, умерла

Девушка два дня пробыла на искусственной вентиляции легких.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Погибшая находилась несколько дней в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, но врачи так и не смогли помочь девушке – они сразу говорили, что шанс выжить у нее очень мал. Родственники Елены рассказывают, что из-за того, что она надышалась дымом, у нее был сильный отек мозга. Результатом падения с четвертого этажа стал сломанный позвоночник.

Напоминаем, что инцидент случился 11 апреля в общежитии на улице Ленсовета. По предварительным данным, пожар в комнате начался из-за замыкания электропроводки. Девушка, чтобы спастись, решила выпрыгнуть из окна. В результате пострадала только она – после огонь потушили и все остальные остались живы.

Известно, что погибшей было всего 19 лет, она приехала в Санкт-Петербург учиться в ВШЭ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге студентка, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна общежития.