На «Черной речке» не нашли ничего опасного

Станция метро вновь работает. Фото: Pixabay
Станция метро вновь работает. Фото: Pixabay

ОМОН проверял станцию метро около часа.

Об этом стало известно сегодня вечером, 17 апреля. На «Черную речку» перестали запускать людей в девять часов вечера из-за обнаружения бесхозного предмета. На место происшествия вызвали спецслужбы, которые должны были разобраться, насколько опасен предмет – в сумке могло оказаться взрывное устройство. К счастью, все обошлось, и пассажиры могут вновь воспользоваться станцией метро «Черная речка», говорится в сообщении ГУП «Петербургский метрополитен».

Напоминаем, что в последнее время довольно часто эвакуируют торговые центры – сегодня анонимные звонки о «бомбе» поступили в «МЕГИ» и «Жемчужную плазу». До этого на протяжении нескольких недель закрывались «Континенты». Пока непонятно, кто именно сообщал о том, что здание может вот-вот взлететь на воздух.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что подземка рассказала о группе, которая посвятила песню «Звездной».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
бесхозный предмет черная речка
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