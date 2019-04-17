Подземка рассказала о группе, которая посвятила песню «Звездной»

Сотрудники метрополитена поделились цитатой из композиции.

О том, что станция метро вдохновила музыкантом на песню, стало известно сегодня, 17 апреля. Обо всем рассказали в Telegram-канале «Метро. Повседневности». К слову, в тексте упоминается не только «Звездная», но также «Парк победы» и «Купчино». В композиции поется, что одним пассажирам нужно выходить на одной станции, другим – на другой, а им, рок-группе «Телевизор», доехать бы до «Звездной».

«Моя станция – «Звёздная». Звёздная…»,

— цитируют канал строчки песни.

Известно, что станцию метро открыли в 1972 году. К слову, изначально ее планировали назвать «Имени Ленсовета». Внутреннее убранство станции посвящено освоению космоса.

Что касается группы «Телевизор», то ее основали в Ленинграде в 1984 году. Песню про «Звездную» написали довольно давно – в 1995 году.

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