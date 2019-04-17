Клещи покусали 17 юных петербуржцев

В прошлом году от укусов клеща пострадало более 2,5 тысяч детей. Фото: Pixabay

В прошлом году от укусов клеща пострадало более 2,5 тысяч детей. Фото: Pixabay

Всего их жертвами стали 58 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. С приходом настоящей весны в Санкт-Петербург начали проявлять активность клещи. На данный момент в медицинские учреждения за помощью обратились 58 человек – среди них 17 детей, говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Пока что ни один из них не был заражен чем-то, так что переживать не о чем.

Тем не менее, специалисты предлагают сделать прививку, а также в случае обнаружения присосавшегося клеща сразу обращаться в поликлинику. Удалять его должен врач, который умеет это делать правильно и без последствий. К слову, подцепить клеща можно где угодно – не только в лесу, но даже в общественном транспорте или проходя мимо дерева.

Напоминаем, что в Ленинградской области клещи тоже не дремлют. За короткий промежуток на них пожаловались 22 человека.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградская области за месяц клещи покусали 9 детей.