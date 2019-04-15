В Ленобласти за месяц клещи покусали 9 детей

В прошлом году от укусов клеща пострадало более 2,5 тысяч детей. Фото: Pixabay
В прошлом году от укусов клеща пострадало более 2,5 тысяч детей. Фото: Pixabay

Как стало известно Gazeta.SPb, за весенний месяц, с 11 марта по 15 апреля, зарегистрировано 22 случая укуса клещей.

Из 22 человек, пострадавших от укусов опасного насекомого, 9 — это дети, сообщили Gazeta.SPb в Роспотребнадзоре.

Больше всего инцидентов с укусами было зафиксировано в Сланцевском и Тосненском районах Ленинградской области.

Специалисты провели исследования пяти клещей, которые были сняты с пострадавших. В ходе анализа было установлено, что инфекции, которая передается при помощи клещей, на насекомых нет.

Известно, что за прошлый год в Санкт-Петербурге от укусов клещей пострадали более 2,5 тысяч детей.

В текущем году в Ленинградской области планируется сделать прививки против клещевого энцефалита более 54 тысячам человек, из них 31 тысяча приходится на детей. На данный момент план выполнен на 25%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с начала года на Октябрьской железной дороге пострадали 46 человек, более 30 из них погибли.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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