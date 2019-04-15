С начала года на Октябрьской железной дороге пострадали 46 человек, более 30 из них погибли

Общее же количество пострадавших за 2019 год снизилось на 4%. Фото: hhttps://pixabay.com

Общее же количество пострадавших за 2019 год снизилось на 4%. Фото: hhttps://pixabay.com

Также в компании сообщают, что с января по март на территории Октябрьской магистрали травмировано пятеро несовершеннолетних.

Такие показатели говорят про увеличение несчастных случаев на железной дороге. Поскольку за этот же период в 2018 году на территории ОЖД пострадал один ребенок. Об этом сообщают в ОЖД.

Все несчастные случаи стали результатом нарушения правил пересечения железнодорожных путей. Также случаи были связаны с желанием перейти на запрещающий сигнал светофора. Желание нарушить ПДД, да еще в наушниках и капюшонах приводит к трагедии.

Общее же количество пострадавших за 2019 год снизилось на 4%. А наибольшее число несчастных случаев зарегистрировано на территории Петербурга и Ленинградской области – 60%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге женщину сбил электропоезд.