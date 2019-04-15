В Петербурге женщину сбил электропоезд

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту гибели женщины от наезда электропоезда.

Инцидент произошел вчера, 14 апреля, около 14:30 часов дня недалеко от станции Павловск. По предварительной информации, женщина переходила через железнодорожные пути в неположенном месте и на нее совершил наезд электропоезд, сообщается на официальном сайте транспортной прокуратуры Петербурга.

Погибшая получила множество травм, которые оказались несовместимы с жизнью. Она скончалась на месте происшествия.

Машинист электропоезда произвел попытку экстренной остановки транспорта, однако это не помогло избежать столкновения.

Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту происшествия для установления обстоятельств инцидента.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что внук экс-президента “АвтоВАЗа” насмерть сбил человека и сбежал, оставив свою девушку в разбитой машине.