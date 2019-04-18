В Петербрге задержали 12 ЛГБТ-активистов

Задержанные до сих пор находится в отдел полиции. Фото:ВК

Задержанные до сих пор находится в отдел полиции. Фото:ВК

Днем 17 апреля на Невском проспекте в Центральном районе Санкт-Петербурга ЛГБТ-активисты устроили акцию «День молчания».

Всего в акции, по словам организаторов, приняло участие порядка 40-50 человек.

Сначала они проводили у Гостиного двора одиночные пикеты, а после группой пошли в сторону храма «Спас-на-Крови». У активистов были заклеены рты, некоторые держали в руках плакаты. Заклеенные рты означали главную тему акции — умалчивание проблем. Начались задержания.

По словам одного из участников акции Даниила Максименко, среди них был один «провокатор», который постоянно куда-то звонил. Вероятно, он сообщал сотрудникам полиции информацию об инцидентах, которые требуют реагирования.

Из двенадцати человек четверо оказались несовершеннолетними. Их отпустили из участка около часа ночи уже 18 апреля, когда за ними пришли родители. Остальные задержанные до сих пор находится в отделе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ДТП на Невском столкнулись 5 машин, двое пострадавших.