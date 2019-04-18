Водитель Nissan сбил бабушку на Испытателей и скрылся

Полиция Приморского района разыскивает водителя иномарки, который сбил пенсионерку, а затем скрылся с места происшествия. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

73-летняя старушка угодила под колёса Nissan Qashqai (Ниссан Кашкай) в ночь на 18 апреля у дома №15 по проспекту Испытателей. Водитель останавливаться не стал и продолжив движение скрылся. Пострадавшая госпитализирована в одну из больниц Петербурга в тяжелом состоянии.

Полиция начала проверку. Личность водителя устанавливается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в ДТП на Невском столкнулись 5 машин, двое пострадавших. У дома 104 по Невскому проспекту 25-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» от каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв», выехал не полосу встречного движения.

Это привело к столкновению с автомобилем марки «Мерседес», автомобилем марки «Киа», двумя автомобилями «Хундай» и автомобилем «Шкода».