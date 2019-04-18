Пулково попал в тройку лучших аэропортов России

Петербургский аэропорт Пулково впервые заполучил национальную авиационную премию «Крылья России» в номинации «Аэропорт года в группе 1».

Группа 1 предусматривает пассажиропоток более 15 миллионов человек в год. Премия была выдана по итогам прошедшего, 2018 года. Церемония награждения прошла 16 апреля в Москве.

На официальном сайте аэропорта Пулково сообщается: «Это большая радость и гордость получить столь престижную отраслевую награду. Мы намерены и дальше обеспечивать высокий уровень обслуживания пассажиров и авиакомпаний».

За прошлый год Пулково вышел не рекорд, обслужив более 18,1 миллионов человек. Это число на 12,4% больше показателей за 2017 года.

Кроме того, за прошедший год из аэропорта стало летать на 20 направлений и 4 авиакомпании больше.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Ласточка» на майских праздниках будет ходить сдвоенными составами.