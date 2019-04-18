Каким голосом говорит российский бизнес?

Лидирующий оператор Виртуальных АТС для бизнеса «Манго Телеком» выяснил, женские или мужские голоса компании чаще выбирают для приветствий, автоинформаторов и голосовых меню.

Для этого аналитики «Манго Телеком» подсчитали соотношение заказов на запись автоматических сообщений для телефонии профессиональными дикторами.

Женские голоса, как и можно было предположить, востребованы сильнее. Компании выбирают их в 69% случаев. При этом за последние годы существенно выросла доля компаний, записывающих для голосовых меню дикторов-мужчин. Если в 2013 году запрос на мужской голос для системы IVR (англ. Interactive Voice Response — интерактивный автоответчик) был только у каждой пятой компании, то сейчас таких почти треть.

«Мы предполагаем, что причина — в меняющихся общественных установках. Не секрет, что существует определенная инертность мышления. По сути функция распределения звонков — это работа секретаря, которая многие годы считалась «женской». Видно, что эта инертность преодолевается, перестают действовать определенные стереотипы», — комментируют в «Манго Телеком».

Напомним, у большинства виртуальных ассистентов тоже женские голоса. Очевидную гендерную принадлежность имеют российская Алиса, созданная корпорацией Microsoft Кортана и Алекса компании Amazon.

У Siri и Google Assistant женские голоса установлены по умолчанию, но голос помощника можно изменить на мужской. В марте 2019 года компании Virtue, Copenhagen Pride и Equal Al представили первый гендерно-нейтральный синтетический голос под названием Q.