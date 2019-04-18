В Петербурге задержан подозреваемый в избиении ножом

Преступление произошло в середине марта, 17 числа около 22:00, у дома 8 по Химическому переулку.

19 марта в отделение полиции Кировского района Санкт-Петербурга поступила информация о госпитализации 36-летнего мужчины. Потрадавший был госпитализирвоан с пересечения Химического переулка и улицы Маршала Говорова.

У мужчины диагностировали проникающее ножевое ранение в районе живота. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину у дома 85 по Невскому проспекту. Задержанный изобличен в том, что после совместного распития алкоголя, он нанес ножевое ранение потерпевшему и скрылся с места преступления. Подозреваемый заключен под стражу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в пьяном дыму мужчина пырнул приятеля в живот и убежал.