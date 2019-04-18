Женщину, сбившую восьмилетнюю девочку на переходе, задержали

Школьница споткнулась и упала, а женщина этого не заметила и наехала прямо на нее. Фото: pixabay.com

Школьница споткнулась и упала, а женщина этого не заметила и наехала прямо на нее. Фото: pixabay.com

После наезда виновница попыталась скрыться с места ДТП.

На юге Санкт-Петербурга Росгвардия задержала женщину, которая наехала на ребенка, а затем попыталась скрыться, сообщили Gazeta.SPb в УВО Санкт-Петербурга 18 апреля.

ДТП произошло в среду около 19:25 на перекрестке улиц Доблести и Рихарда Зорге в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Школьница переходила дорогу, а с Доблести поворачивал автомобиль. Девочка споткнулась и упала, но женщина за рулем KIA Picanto этого не заметила и наехала на ребенка.

Только тогда женщина поняла, что случилось и попыталась скрыться с места происшествия. Мимо проезжал наряд Росгвардии Петербурга на патруле: они увидели ДТП и заметили, что водитель пытается уехать. Женщину задержали и передали сотрудникам ГИБДД Петербурга. Девочка в больнице, передают в УВО Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Nissan сбил бабушку на проспекте Испытателей и уехал.