В Сестрорецке поймали мужчину со 100 гр наркотиков

16 апреля оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков у дома 9/2 по улице Борисова в Сестрорецке задержали 27-летнего мужчину.

16 апреля оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков у дома 9/2 по улице Борисова в Сестрорецке задержали 27-летнего мужчину.

У задержанного были обнаружена и изъята смесь, в которой содержались запрещенные психотропное вещество «амфетамин» и наркотическое вещество «метамфетамин», общей массов 95,8 граммов, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция считает, что задержанный может быть причастен к незаконному обороту наркотиков в Петербурге и Ленобласти. Кроме того установлено, что обвиняемый покупал запрещенные вещества посредством интернет-ресурсов.

По факту происшествия СО ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в избиении ножом.