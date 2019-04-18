Вчера в Петербурге было угнано три иномарки

Вчера, 17 апреля 2019 года, в разных районах Санкт-Петербурга произошло три хищения автомобилей неизвестными злоумышленниками.

Первое преступление случилось в Красносельском районе. В отделение полиции обратилась 38-летняя женщина с заявлением о пропаже личного автомобиля марки «Хундай Крета». По словам пострадавшей, машина была оставлена у дома по Ленинскому проспекту.

В отделение полиции Адмиралтейского района 43-летняя жительница Оренбургской области пришла с заявлением о хищении неизвестными её автомобиля «Киа Спортейдж». Машина была припаркована в дворе дома по улице Садовой.

Автомобиль такой же марки был угнан у петербуржца в Центральном районе от дома по улице 10-й Светской, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По всем трём инцидентам были возбуждены уголовные дела по статье о краже. Сотрудниками правоохранительных органов приняты меры для задержания преступников и поиску автомобилей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Сестрорецке поймали мужчину со 100 гр наркотиков.