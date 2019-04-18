В Петербурге мошенник хотел присвоить две квартиры и дом умершей

В Петербурге мошенник по подложным документам хотел присвоить две квартиры и дом умершей женщины.

По данным следствия, мужчина решил приобрести право на квартиру в Петербурге, а также квартиру и жилой дом с участком в Псковской области, принадлежащие потерпевшей.

По продуманному плану, мошенник, будучи длительное время знаком с женщиной, и зная о наступлении ее смерти и отсутствии у нее близких родственников, в 2017 году подал поддельные документы о приобретении её имущества в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга и Пушкиногорский районный суд Псковской области.

Решением суда право на признание собственности числилось за ним.Однако, в процессе разбирательств экспертизы показали, что документы, поданные им в суд, были поддельными. Понимая, что придется нести ответственность за содеянное, мужчина в целях избежание наказания отказался от своих исковых требований. Своими действиями он намеревался причинить ущерб на сумму более 8 млн рублей.

Уголовное дело направлено Ленинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что у 84-летнего пенсионера мошенники украли 100 тыс рублей.