Китайские запчасти к коляскам из Латвии не проехали в Россию

На границе задержали автомобиль с грузом без документов в полторы тонны.

На Псковской таможне в грузовике, ехавшем из Латвии нашли запчасти для детских колясок из Китая, которых не было в документах, сообщили в СЗТУ 18 апреля.

Грузовик прибыл на пропускной пункт Бурачки на границе России и Латвии. Таможенники проверили документы, но все же решили осмотреть кузов машины. Оказалось, что 94 грузовых места заняли запчасти для детских колясок, произведенные в Китае, сообщили в СЗТУ.

Товар в документах не значился, а вес запчастей составил свыше полутора тонн. Теперь фирму-перевозчика из Латвии оштрафуют, передают в СЗТУ — и вероятно, ее отношения с российской таможней могут испортиться в будущем.

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