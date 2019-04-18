В связи с Крестным ходом в Петербурге будет ограничено движение

В связи с проведением религиозного мероприятия на территории Санкт-Петербурга на некоторых участках дороги будет ограничено транспортное движение.

С 19 по 21 апреля Православная местная религиозная организация Прихода Исаакиевского собора Санкт-Петербурга петербургской епархии Русской православной Церкви будет проводить религиозное мероприятие. А именно — Крестный ход.

С 18:00 часов вечера 19 апреля до 11:00 часов утра 21 апреля будет действовать запрет на остановку транспортного средства на следующих дорожных участках: по Малой Морской улице от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта, Адмиралтейскому проспекту от Исаакиевской площади (проезд вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту) до улицы Якубовича, Исаакиевской площади (проезд вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту).

21 апреля с 10:15 до 11:00 будет перекрыто движение автомобилей и других транспортных средств по Малой Морской улице от Почтамтской улицы до Вознесенского проспекта, Адмиралтейскому проспекту от Вознесенского проспекта до улицы Якубовича, Исаакиевской площади.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург назван городом с лучшим всемирным наследием.