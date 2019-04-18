Оперативники обыскали Большой театр кукол Петербурга

Здание театра расположено на улице Некрасова. Фото: Яндекс.Панорама
Здание театра расположено на улице Некрасова. Фото: Яндекс.Панорама

Цель не называется — возможно, новое сообщение о бомбе.

В Большом театре кукол провели обыски — как сообщили ТАСС в комитете культуры Санкт-Петербурга, “правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в здании” 18 апреля в четверг.

Пока что цель визита органов в комитете не назвали. Возможно, оперативники ищут бомбу: сегодня в десятки городских объектов, включая суды Санкт-Петербурга, школы и Эрмитаж, пришли сообщения о заложенной бомбе. Данных об эвакуации здания театра, впрочем, пока не поступало.

Театр кукол находился на улице Некрасова, он основан в 1931 году, Директором является Александр Калинин с 2001 года. В театре показывают спектакли не только для детей, но и взрослых.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что из Эрмитажа выводят посетителей.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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