В Вербное Воскресенье к кладбищам отправят больше автобусов

На маршруты поставят дополнительные семь автобусов. Фото: Пассажиравтотранс
На маршруты поставят дополнительные семь автобусов. Фото: Пассажиравтотранс

Праздник входа Иисуса Христа в Иерусалим отмечают за неделю до Пасхи.

В компании “Пассажиравтотранс” пообещали увеличить число автобусов на городских маршрутах к кладбищам Петербурга в Вербное Воскресенье, сообщили в предприятии 18 апреля.

На маршруты №№ 90, 138, 195, 397, 398 поставят дополнительные семь автобусов, передают в “Пассажиравтотрансе” Санкт-Петербурга — для удобства жителей Северной столицы, которые захотят в этотдень традиционно почтить память почивших близких.

Вербное Воскресенье празднуют за неделю до Пасхи — в этот день по библейскому преданию Иисус Христос въехал в город Иерусалим, где провел последние дни земной жизни. В этом году Пасха выпадает на воскресенье 28 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Крестный ход в Санкт-Петербурге ограничит движение транспорта.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
автобусы вербное воскресенье кладбища маршруты транспорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец идет под суд за казино на Ленинском проспекте
В Петербурге открыли дело на директора Большого театра кукол
МВД России: Застройщик Ленобласти обманул 1,5 тысячи дольщиков
Как избавиться от пыли и пыльцы дома и в офисе?
“Уютный дом” заселил в подвал здания мигрантов
Пенсионерку, насиловавшую свою внучку, везут в Петербург
Счета за ЖКХ в Санкт-Петербурге вырастут в июле
Кержаков отдал ребенка свой бывшей жене