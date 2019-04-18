Пенсионерку, насиловавшую свою внучку, везут в Петербург

Следственный комитет в Петербурге продолжает расследование дела о пенсионерке, которая подозревается в сексуальном растлении своей малолетней внучки.

Следователям совместно с сотрудниками полиции удалось задержать подозреваемую 64-летнюю женщину в Краснодаре. В данный момент она доставляется в Санкт-Петербург.

По данным следствия, подозреваемая с мая по июнь 2011 года, находясь в Петербурге, неоднократно насиловала свою внучку 2006 года рождения.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемый меры пресечения и предъявлении ей обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, органы Санкт-Петербурга улаживают вопросы с Краснодаром о возможной передаче подозреваемой правоохранителям Северной столицы.