Задержали пенсионерку, которая насиловала девочку в Петербурге

Женщину задержали в Краснодаре по месту жительства. Фото: pixabay.com
Женщину задержали в Краснодаре по месту жительства. Фото: pixabay.com

Надругательства имели место с мая по июнь 2011 года.

В Краснодаре задержали пенсионерку, которая несколько лет насиловала девочку в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 18 апреля.

Женщину 64-ех лет задержали вчера в среду 17 апреля в ее квартире. По данным правоохранителей, надругательства имели место с мая по июнь 2011 года. По предварительной информации, девочке тогда еще не было и 5 лет. Уголовное дело уже возбуждено. Сейчас органы Санкт-Петербурга улаживают вопросы с Краснодаром о возможной передаче подозреваемой правоохранителям Северной столицы.

Какова связь между пенсионеркой и ребенком, оповещены ли о задержании родители девочки, в правоохранительных органах Санкт-Петербурга не уточнили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что полиция ищет извращенца, пристававшего к девочке в социальной сети в течение 2 лет.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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