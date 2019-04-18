Как избавиться от пыли и пыльцы дома и в офисе?

Многие с ужасом ждут прихода весны, так как дорожная пыль и пыльца растений являются одними из основных причин возникновения аллергии и других заболеваний. О том, как облегчить свое состояние в период цветения и наибольшей запыленности, мы расскажем в данной статье. Как же минимизировать воздействие аллергенов в весенний период?

К сожалению, мы не можем ходить в непроницаемом скафандре, чтобы полностью огородить себя от аллергенов весной. Мы решили узнать у эксперта клининговой компании Aroma Cleaning Анны Шпунюк рекомендации по уборке квартиры, рабочего места, а также по правилам личной гигиены.

«Люди, склонные к аллергии, остро реагируют на цветение и весеннюю пыль. Поэтому необходимо грамотно убирать свой дом и офис, чтобы улучшить состояние здоровья в этот период:

1. Ежедневно делать влажную уборку дома и на работе Как известно, именно вода помогает смыть мельчайшие и легкие частицы. Поэтому регулярно протирайте все поверхности влажной тряпкой. В офисе намного больше пыли и грязи, поэтому протирайте стол и монитор несколько раз в день. Просите уборщиков протирать пол больше чем один раз в день или делайте это сами.

2. По возможности не открывать окна Основной поток пыли и пыльцы попадает именно из открытых окон и дверей. Поэтому не оставляйте их открытыми, даже если на окнах стоят москитные сетки. Кстати, сушить бельё у открытого окна или на балконе тоже не стоит.

3. Приобрести воздухоочистители Данная техника очень выручит вас в период запыленности города. С ее помощью воздух действительно очистится и дезинфицируется. Если такой возможности нет, то хотя бы окружите себя зелеными нецветущими растениями, которые будут очищать воздух вокруг вас.

4. Еще один помощник – пылесос Ковры и мебель с длинным ворсом вы вряд ли сможете очистить от пыли с помощью влажной тряпки. Здесь поможет только современная и качественная техника.

5. Меньше химии Постарайтесь не использовать химические средства, так как они могут ухудшить ваше состояние. Либо убирайте квартиру при помощи чистой воды, либо используйте только качественные гипоаллергенные средства. 6. Больше внимания к личной гигиене

Старайтесь как можно чаще умываться, не пользуйтесь декоративной косметикой. Приходя с улицы, переобувайтесь на работе, а дома лучше примите душ и смойте с себя мельчайшие частицы пыли. После — обязательно переоденьтесь в чистую одежду. Также советую пить больше чистой воды и оградить себя от стрессов. Берегите себя и близких и не забывайте о том, что чистота – это залог здоровья».