Петербуржец идет под суд за казино на Ленинском проспекте

Из квартиры обвиняемого вывезли 12 игровых автоматов.
Жителя Красносельского района Санкт-Петербурга обвиняют в организации азартных игр в своем доме, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 18 апреля. Уголовное дело возбуждено и прокуратура утвердила свое заключение по нему.
Мужчина, по версии следствия Санкт-Петербурга, купил несколько игровых автоматов и поставил их в своей квартире на Ленинском проспекте. Обвиняемый приглашал клиентов, объяснял им правила, учитывал ставки, выдавал и принимал деньги, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.
Из квартиры вывезли 12 игровых автоматов с игровыми платами. Дело отправляется к мировому судье, сообщили в прокуратуре Петербурга.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что восемь создателей подпольного казино предстанут перед судьей.