Петербуржец идет под суд за казино на Ленинском проспекте

Мужчина приглашал к себе клиентов, объяснял правила и занимался деньгами. Фото: pixabay.com
Мужчина приглашал к себе клиентов, объяснял правила и занимался деньгами. Фото: pixabay.com

Из квартиры обвиняемого вывезли 12 игровых автоматов.

Жителя Красносельского района Санкт-Петербурга обвиняют в организации азартных игр в своем доме, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 18 апреля. Уголовное дело возбуждено и прокуратура утвердила свое заключение по нему.

Мужчина, по версии следствия Санкт-Петербурга, купил несколько игровых автоматов и поставил их в своей квартире на Ленинском проспекте. Обвиняемый приглашал клиентов, объяснял им правила, учитывал ставки, выдавал и принимал деньги, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Из квартиры вывезли 12 игровых автоматов с игровыми платами. Дело отправляется к мировому судье, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что восемь создателей подпольного казино предстанут перед судьей.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Петербуржец идет под суд за казино на Ленинском проспекте