Полиция задержала мужчину, избившего инвалида в Кронштадте

В Кронштадте сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, причастного к избиению мужчины-инвалида.

В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил гражданина, страдающего тяжелым заболеванием.

Как стало известно Gazeta.SPb, 18 апреля в полицию Петербурга обратился 58-летний житель Кронштадта, инвалид с тяжелым заболеванием. Он заявил, что на лестнице дома, в котором он проживает, его избил незнакомец. По его словам, он сделал мужчине замечание, а тот в ответ несколько раз ударил его, после чего скрылся с места происшествия.

По указанному инвалидом адресу прибыли правоохранители, которые приняли неотложные меры к розыску предполагаемого злоумышленника, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Силами сотрудников полиции был задержан 38-летний гражданин, причастный к указанному преступлению. Отмечается, что ранее он уже был судим. Злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательства.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о побоях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полиция устанавливает обстоятельства аварии в центре Петербурга.