Очевидец сообщил МЧС о падении самолета в Ленобласти

Никаких данных о пострадавших пока нет. Фото: pixabay.com
Никаких данных о пострадавших пока нет. Фото: pixabay.com

Сам факт крушения легкомоторного летательного аппарата пока не подтвержден.

Спасатели ищут легкомоторный самолет, о падении которого в Тосненском районе сообщили службам очевидцы, передают Gazeta.SPb в ГУ МЧС Ленинградской области 18 апреля.

Район обследуют оперативные группы — но сам факт происшествия пока не подтвержден официально. Соответственно, пока и нет точных данных о пострадавших или даже модели самолета, который якобы упал. Ищут любые следы — а также дополнительных свидетелей.

В Ленобласти сегодня ясное небо и погодные условия не мешают поискам или полетам самолетjd. Скорость ветра с северо-запада достигает 4 м/с.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на самолете Finnair произошла расгерметизация — его пришлось экстренно посадить в Стокгольме через 40 минут после вылета.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
ленобласть очевидцы падение самолет спасатели Тосненский район
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