В сети появилось видео с моментом наезда BMW на пешеходов у Аничкова моста

На нем видно, что водитель несся с огромной скоростью и не собирался останавливаться.

Инцидент случился сегодня, 18 апреля, на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки. Несмотря на то, что горел красный свет, BMW решил «проскочить». Маневр не удался – задней частью автомобиль зацепил «Пежо».

После этого машину откинуло на пешеходную часть, где находились люди. Первым под удар попал мужчина – BMW протащил его на капоте какое-то время, после чего человек упал в воду. Всего в инциденте пострадали шесть человек – травмы в том числе получил горе-водитель, ребенок и граждане Германии и Эстонии. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что за рулем сидел молодой человек 29 лет из Кабардино-Балкарии. Он разбил автомобиль двоюродного брата, передает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в аварии на Невском проспекте пострадало пять взрослых и один ребенок.