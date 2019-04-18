В Петербурге вновь эвакуировали несколько зданий

Людей выводили из ТЦ «Фиолент», «Карусели» и Сбербанка.

Об этом стало известно сегодня вечером, 18 апреля. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились снимками в социальных сетях. Эвакуации произошли практически одновременно – сначала, правда, попросили освободить ТЦ на Ленинском проспекте и гипермаркет на Партизана Германа, а через пару минут и Сбербанк, который находится на Московском проспекте.

Что стало причиной – не уточняется, но есть подозрения, что здания опустошили звонки «лжеминеров». Анонимы не первый день звонят в те или иные торговые центры и социальные объекты, уверяя, что здание вот-вот взлетит за воздух. Кто стоит за волной эвакуация – непонятно.

Напоминаем, что в этот четверг «заминировали» пять судов. В итоге ничего опасного там найдено не было.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге с самого утра прошла массовая эвакуация школ – в чем причина также неизвестно.