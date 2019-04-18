Глава Эстонии приехала в Россию впервые за восемь лет

Керстри Кальюлайд встретилась с Владимиром Путиным, чтобы обсудить сотрудничество стран.

С рабочим визитом президент Эстонии приехала в Москву сегодня, 18 апреля. Главы двух государств наконец смогли лично обсудить проблемы Украины и Грузии, а также дальнейшие взаимоотношения России и ЕС. Президент России дала Владимиру Путину несколько советов, высказав свое мнение о том, как можно разрешить конфликты, а также передала ему мнение ЕС по поводу них.

Глава России отметил, что это – ненормально, когда президенты двух стран так долго не общаются. Как результат – товарооборот между Россией и Эстонией упал почти на 30% за последнее время. В итоге Путин поблагодарил коллегу за визит и заявил, что он своевременный – как раз пора обсудить условия сотрудничества Союза и Москвы, говорится на сайте Кремля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын могут встретиться до конца апреля.