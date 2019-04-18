Специалисты обеспокоены количеством заболевших корью петербуржцев

Они считают, что россиянам нужно активней прививаться.

Об этом стало известно 18 апреля. В Роспотребнадзоре отметили, что рост заболеваемости начался в 2017 году и продолжается на протяжении трех лет. Если за весь 2018 год корью заболели 54 человека, то с начала 2019 года таких случаев было уже 45, часть пациентов – это дети. Эксперты отметили, что цифра только на первый взгляд не кажется внушительной, но нормой считается, когда на один миллион населения есть только один заболевший. В Петербурге она уже превышена в девять раз, передает ТАСС.

В ведомстве считают, что люди стали чаще болеть из-за того, что отказываются от вакцинации. ВОЗ подтвердил, что доверие к прививкам у населения падает и это – ненормально.

Специалисты просят никого не бояться ставить укол, так как последствия отказа от него – намного страшнее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в стоматологии Санкт-Петербурга ищут корь.