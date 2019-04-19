ДТП на Каменноостровском: иномарка врезалась в такси

Два авто не разъехались на пустой дороге Фото: группа в ВК "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"

Два авто не разъехались на пустой дороге Фото: группа в ВК "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"

В Петербурге на Каменноостровском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие. Два автомобиля не поделили пустую дорогу, одна из которых принадлежит сервису «Яндекс.Такси». Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, сегодня ночью, 19 апреля, «Яндекс.Такси» и легковушка столкнулись на Каменноостровском проспекте. Виновным можно назвать водителя второго авто, который ехал сзади и врезался в такси.

Никто из участников ДТП не пострадал. Проблем с движением тоже не возникло, так как инцидент случился в ночное время, когда на дороге мало автолюбителей. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в группе во «Вконтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что виновника ДТП у Аничкового моста подозревали в покушении на убийство.