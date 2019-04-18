Виновника ДТП у Аничкового моста подозревали в покушении на убийство

Молодой человек находился в федеральном розыске семь лет.

Об этом стало известно сегодня, 18 апреля. Выяснилось, что за рулем BMW сидел 29-летний мужчина, который родился в Кабардино-Балкарии. Автомобиль, на котором гонял Альберт, принадлежит его двоюродному брату. Белый BMW уже не первый раз становится участником аварии – в прошлый раз оно случилось три года назад в Подмосковье, передает издание «Фонтанка».

В 2008 году Альберт в массовой драке ударил ножом своего оппонента, после чего в отношении него завели уголовное дело. Семь лет молодого человека разыскивали за покушение на убийство, после чего он был задержан в 2016 году. Он находился под арестом около года, но его освободили, назначив Альберту исправительные работы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в сети появилось видео с моментом наезда BMW на пешеходов у Аничкова моста. Белый автомобиль несся по улице, не желая останавливаться, что привело к страшной трагедии – шесть человек находятся в больнице.