Гражданин Италии пытался преодолеть разведенный Сампсониевский мост на авто

Итальянец на машине пытался перелететь с одного конца разведенного Сампсониевского моста на другой. Трюк не только не удался, но и вышел боком пассажиру, находящемуся в авто.
Как сообщает РЕН ТВ, автомобиль был взят в аренду у каршеринговой компании.
За рулём машины оказался отчаянный итальянец. Его сопровождал знакомый, который пострадал в результате экстремальных действий. У него диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника. Водитель же получил закрытую черепно-мозговую травму.
На место происшествия прибыли медики, ГИБДД и скорая помощь. Что сподвигло лихача на столь безрассудный поступок — пока вопрос открытый.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в сети появилось видео с моментом наезда BMW на пешеходов у Аничкова моста.