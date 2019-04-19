Гражданин Италии пытался преодолеть разведенный Сампсониевский мост на авто

Мост был разведен с 01:30 до 04:30 Фото: wikipedia
Мост был разведен с 01:30 до 04:30 Фото: wikipedia

Итальянец на машине пытался перелететь с одного конца разведенного Сампсониевского моста на другой. Трюк не только не удался, но и вышел боком пассажиру, находящемуся в авто.

Как сообщает РЕН ТВ, автомобиль был взят в аренду у каршеринговой компании.

За рулём машины оказался отчаянный итальянец. Его сопровождал знакомый, который пострадал в результате экстремальных действий. У него диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника. Водитель же получил закрытую черепно-мозговую травму.

На место происшествия прибыли медики, ГИБДД и скорая помощь. Что сподвигло лихача на столь безрассудный поступок — пока вопрос открытый.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в сети появилось видео с моментом наезда BMW на пешеходов у Аничкова моста.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
дтп в спб ДТП и ЧП Итальянец перелетел через разведенный мост Сампсониевский мост спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На территории РФ начали действовать невозвратные билеты
ГИБДД может исключить право на ошибку на теоретическом экзамене
Петербург возглавил рейтинг российских городов с самыми дешевыми отелями
Беглов раскрыл секреты привлечения федеральных средств для Петербурга
Гражданин Италии пытался преодолеть разведенный Сампсониевский мост на авто
На премьеру «Мстители: Финал» в России можно попасть за 100 тысяч рублей
Facebook хранил личные данные пользователей Instagram в незашифрованном виде
ДТП на Каменноостровском: иномарка врезалась в такси